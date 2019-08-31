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Глава МИД Латвии отказался верить в существование советской Прибалтики

Страны Прибалтики никогда не входили в состав Советского Союза, а были им оккупированы. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

«Никогда не было такого явления, как советские балтийские республики, балтийские страны были оккупированы Советским Союзом как часть сделки Гитлера со Сталиным. Латвия, Эстония, Литва вернули свою независимость, теперь они современные, демократические правовые государства», — написал дипломат в ответ на сообщение МИД России в микроблоге, в котором утверждается, что после приобретения независимости в начале 1990-х годов прибалтийские республики так и не смогли стать современными и демократическими правовыми государствами.

В ответ на слова латвийского дипломата посольство России в Латвии в своем Facebook разместило заявление о том, что дипломаты отказываются понимать логику в словах министра Ринкевича.

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«Латвийской ССР не существовало — была «оккупация». Каким же образом согласно Конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством?» — говорится в заявлении дипведомства.

В 2018 году министры юстиции Латвии и Эстонии заявляли о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».

Теги: Латвия, СССР, Прибалтика
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