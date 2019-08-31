Экс-президенту Судана предъявили обвинения в коррупции

Суданский суд официально предъявил обвинение бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу в незаконном хранении иностранной валюты и коррупции, передает Reuters.

На первом допросе в суде Башир заявил, что получил $25 млн от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, но не использовал эти деньги в личных целях, передает агентство.

На заседании в субботу, 31 августа, судья отклонил ходатайство защиты об освобождении Башира под залог и заявил, что решение о продолжительности содержания экс-президента под стражей будет принято на слушаниях 7 сентября.

По заявлению адвоката Башира, экс-президент отрицает выдвинутые против него обвинения. На следующем слушании выступят свидетели защиты.

Государственный переворот в Судане произошел 11 апреля, когда управление страной взял на себя военный совет, а президент Омар аль-Башир, управлявший страной с 1993 года, был арестован.