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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Правительство одобрило выделение регионам 400 млн руб. на больницы

Правительство выделит Министерству здравоохранения средства из своего резервного фонда — около 421,5 млн руб. — на строительство и реконструкцию медучреждений в четырех регионах России. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина, правительство приняло соответствующий проект распоряжения.

Средства будут направлены в Хакасию, Красноярский край, Кемеровскую и Самарскую области.

Нацпроект «Здравоохранение» стартовал в январе этого года. Как указывала Вероника Скворцова, одной из целей нацпроекта является достижение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет. Всего на реализацию нацпроекта власти потратят в ближайшие шесть лет 1,36 трлн руб.

20 августа министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о том, что ожидаемая продолжительность жизни в России за полгода выросла с опережением планов властей и составляет, по предварительным данным, 73,7 года. Согласно плану правительства по достижению национальных целей, поставленных в майском указе президента, ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2019 года должна составить 73,2 года, а по итогам 2020 года — 73,9 года.

Теги: Минздрав, здравоохранение
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