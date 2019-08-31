В Индии 12 человек погибли в результате взрыва на химическом заводе

В Индии 12 человек погибли в результате взрыва на химическом заводе

В ходе мощного взрыва на химическом заводе в городе Дхуле штата Махараштра (Индия) погибли 12 человек, еще 58 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает базирующееся в Индии агентство Asia News International.

Инцидент произошел примерно в 10:30 по местному времени (07:30 мск). Спасательные работы продолжаются. По данным экстренных служб, под завалами находятся еще как минимум 50 человек.

Как пишет портал Lallan Top, 40 сотрудников завода были эвакуированы. Дым и ядовитые газы, исходящие с места ЧП, представляют опасность для соседних деревень.

В середине июля в индийском городе Мумбаи обрушилось четырехэтажное здание. В результате трагедии два человека погибли, еще более 40 оказались под завалами. Среди спасенных тогда оказался ребенок, которого госпитализировали.