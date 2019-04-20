В Индии 13 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда

В Индии 13 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда

При сходе с рельсов 12 вагонов пассажирского поезда, следующего из города Праяградж в Нью-Дели, пострадали 13 человек. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

По его данным, инцидент произошел в субботу после полуночи в 15 км от города Канпура. Пострадавшие получили ранения и травмы различной степени тяжести. В связи с аварией задержаны все поезда дальнего следования, направляющиеся с востока в сторону Нью-Дели и на восток от индийской столицы.

На месте происшествия ведутся спасательные работы. Чтобы доставить в больницу пострадавших, к месту аварии прибыли​ 15 карет скорой помощи. Причины случившегося пока неизвестны.