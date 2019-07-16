В Мумбаи более 40 человек оказались под завалами после обрушения здания

В Мумбаи более 40 человек оказались под завалами после обрушения здания

В индийском городе Мумбаи обрушилось четырехэтажное здание, в результате чего два человека погибли и более 40 человек оказались под завалами. Об этом сообщает NDTV.

По данным телеканала, пять человек были спасены.

Инцидент произошел в 11:40 по местному времени (09:10 мск). На месте работают три группы спасателей из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF). К обрушившемуся дому также приехали десять машин скорой помощи и пожарных. Полиция Мумбаи рекомендовала гражданам держаться подальше от места обрушения дома, чтобы не мешать спецоперации по спасению.

Информацию о двух жертвах подтверждает агентство ANI. Среди спасенных оказался ребенок, которого госпитализировали.