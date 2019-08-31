Врачи сообщили о состоянии пострадавших при посадке Ан-2 в Якутии

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при посадке Ан-2 в Якутии

Четверо из пяти пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Уточняется, что еще один человек отпущен домой, врачи не нашли оснований для его госпитализации.

Утром 30 августа самолет Ан-2, вылетевший из Ус-Хатына, совершил вынужденную посадку в 160 км от села Суордах Верхоянского района. Самолет принадлежал частной компании «Авиаспектр». На борту находились семь человек: два члена экипажа и пять пассажиров. Двое погибли, еще пятеро человек были госпитализированы.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

После посадки Ан-2 Якутская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов гражданской авиации.