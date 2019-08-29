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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Самолет Ан-2 экстренно сел на поле в Ростовской области

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на поле в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом РБК сообщили в линейном отделе полиции Миллерово.

«Инцидент случился в районе хутора Тарадинка. Частный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в скошенном поле», — рассказали в районном отделе МВД, уточнив, что это произошло 28 августа.

По словам представителя полиции, никто из трех находившихся на борту людей не пострадал. «Причина происшествия — поломка двигателя в районе впускного клапана. Началась вибрация двигателя и пилот решил срочно посадить самолет», — рассказал собеседник РБК.

В тот же день, 28 августа, другой самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на поле с подсолнечниками в Курской области из-за проблем с двигателем и топливной системой. Самолет приземлился у поселка Селекционный Льговского района. Пассажиров на борту не было, а пилот при посадке не пострадал.

Теги: Ан-2, Ростовская область, экстренная посадка
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