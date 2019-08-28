Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском

В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.

«Самолет Ан-2 совершил экстренную жесткую посадку в поле подсолнечника в Курской области, пилот не пострадал», — сообщили РБК в ведомстве.

Экстренная посадка прошла около 13:30 мск у поселка Селекционный Льговского района. Причиной аварии стала неисправность двигателя и топливной системы. По данным МВД, самолет принадлежит компании, которая занимается орошением сельскохозяйственных растений.

Пассажиров на борту самолета не было, в результате экстренной посадки никто не пострадал. Информация о том, что «самолет зацепил крону дерева, не соответствует действительности», добавили в МВД. Так там прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о причине жесткой посадки.

Ранее ТАСС со ссылкой на районную диспетчерскую службу сообщил, что в Курской области Ан-2, проводивший обработку полей, зацепился за дерево и совершил жесткую посадку. Информацию подтвердили и «РИА Новости» в экстренных службах региона.