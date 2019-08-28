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Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,94%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,78%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+35,76%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Общество ,  
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Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском

В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.

«Самолет Ан-2 совершил экстренную жесткую посадку в поле подсолнечника в Курской области, пилот не пострадал», — сообщили РБК в ведомстве.

Экстренная посадка прошла около 13:30 мск у поселка Селекционный Льговского района. Причиной аварии стала неисправность двигателя и топливной системы. По данным МВД, самолет принадлежит компании, которая занимается орошением сельскохозяйственных растений.

Пассажиров на борту самолета не было, в результате экстренной посадки никто не пострадал. Информация о том, что «самолет зацепил крону дерева, не соответствует действительности», добавили в МВД. Так там прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о причине жесткой посадки.

Ранее ТАСС со ссылкой на районную диспетчерскую службу сообщил, что в Курской области Ан-2, проводивший обработку полей, зацепился за дерево и совершил жесткую посадку. Информацию подтвердили и «РИА Новости» в экстренных службах региона.

18 августа под Тольятти упал легкомоторный самолет Як-55. В результате аварии погиб пилот. Позже стало известно, что мужчина выполнял фигуры высшего пилотажа.

Теги: Ан-2, жесткая посадка, новости РБК
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