Пушков оценил слова главы МИД Украины о разрешении кризиса на Донбассе

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко об урегулировании кризиса в Донбассе за полгода.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно», — написал он в Twitter. Пушков отметил, что Киеву необходимо выполнять Минские соглашения, а именно прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения.

Кроме того, по словам сенатора, новому главе МИД Украины следует «научиться правильно читать соглашения» и не брать пример с бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, который «читал их с конца».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу ведомству за шесть месяцев добиться прогресса в разрешении ситуации на юго-востоке страны. По его словам, при подвижках в урегулировании ситуации Киев готов думать об амнистии и снятии торговых ограничений с Донбасса.

Верховная рада проголосовала за утверждение Вадима Пристайко на пост министра иностранных дел Украины 29 августа. Его кандидатуру внес президент Владимир Зеленский. Пристайко сменит 51-летнего Павла Климкина, который возглавлял МИД с 2014 года.