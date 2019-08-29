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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом пишет УНН. 

«Президент предложил ряд компромиссных шагов, направленные на восстановление связей с нашим народом, который оказался за линией соприкосновения», — сказал он.   

Пристайко также напомнил о перезапуске процесса обмена пленными и начале восстановления сообщения в Станице Луганской. «Хочу верить, что мы сможем открыть новую страницу мирного процесса. Критически важно другое — мы на это имеем полгода», — подчеркнул он. 

По словам министра, в случае продвижения процесса урегулирования в Донбассе, власти Украины готовы думать над выборами на юго-востоке, амнистией и снятием торговых ограничений. «Сейчас не так важно, как мы это будем делать — через приглашение миротворческой миссии или путем выполнения «Минска», — отметил Пристайко.  

Ранее Верховная рада проголосовала за утверждение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины. Его кандидатуру внес президент Владимир Зеленский. Пристайко сменит 51-летнего Павла Климкина, занимавшего пост главы МИД с 2014 года.   

Теги: МИД Украины, Донбасс
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