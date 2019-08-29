Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом пишет УНН.

«Президент предложил ряд компромиссных шагов, направленные на восстановление связей с нашим народом, который оказался за линией соприкосновения», — сказал он.

Пристайко также напомнил о перезапуске процесса обмена пленными и начале восстановления сообщения в Станице Луганской. «Хочу верить, что мы сможем открыть новую страницу мирного процесса. Критически важно другое — мы на это имеем полгода», — подчеркнул он.

По словам министра, в случае продвижения процесса урегулирования в Донбассе, власти Украины готовы думать над выборами на юго-востоке, амнистией и снятием торговых ограничений. «Сейчас не так важно, как мы это будем делать — через приглашение миротворческой миссии или путем выполнения «Минска», — отметил Пристайко.

Ранее Верховная рада проголосовала за утверждение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины. Его кандидатуру внес президент Владимир Зеленский. Пристайко сменит 51-летнего Павла Климкина, занимавшего пост главы МИД с 2014 года.