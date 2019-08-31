Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,79 +0,20 EUR Бирж. 73,35 -0,26 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,23 64,64 EUR Нал. 74,08 71,86 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0993 -0,0060 BTC/USD Бирж. 9 629,00 +33,80 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 398,33 +0,14% Nasdaq 7 958,36 -0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+15,32%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+15,32%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 30 авг, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 30 авг, 12:36
Актриса Валери Харпер умерла в возрасте 80 лет Общество, 03:59 Air Canada оштрафовали за дискриминацию французского языка Общество, 03:55 Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube Технологии и медиа, 03:29 СМИ узнали о переходе футболиста «Васко да Гама» в ЦСКА Спорт, 02:59 Посол Китая в Киеве обвинил США во вмешательстве в дела Украины Политика, 02:43 США ввели санкции против освобожденного Гибралтаром иранского танкера Политика, 02:07 ЦБ Аргентины ограничил банки в возможности переводить средства за рубеж Экономика, 01:52 В депздраве Владимирской области решили сохранить зарплаты медсестрам Общество, 01:36 В США брата чемпионки по гимнастике обвинили в тройном убийстве Общество, 01:11 «Севилья» единолично возглавила таблицу Ла Лиги после ничьей с «Сельтой» Спорт, 01:07 Появилось видео с роботом Федором на МКС Технологии и медиа, 00:34 ЦБ даст кредитные льготы владельцам доли в капитале подсанкционных фирм Финансы, 00:08 Хакеры взломали Twitter-аккаунт гендиректора Twitter Технологии и медиа, 30 авг, 23:51 Роспотребнадзор опроверг возможное снятие запрета на продажу БАДов в Сети Общество, 30 авг, 23:36
Технологии и медиа ,  
0 
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник. Информацию подтвердили собеседники The Wall Street Journal.

Расследованием занимается Федеральная торговая комиссия (FTC). Politico отмечает, что жалобу подали коалиции по защите конфиденциальности. По их данным, YouTube собирает в интернете личную информацию несовершеннолетних, а затем использует ее для таргетированной рекламы без согласия родителей.

Технологии и медиа
Google признала утечку записей голосовых команд пользователей

Директор Центра цифровой демократии США Джефф Честер заявил изданию, что штраф должен был составлять не менее $500 млн. При этом президент Электронного центра конфиденциальности информации Марк Ротенберг отметил, что наложение крупных штрафов не решит проблему. По его словам, важно то, какие условия FTC установит для YouTube в рамках соглашения.

В середине июля компания Google признала, что часть записей взаимодействия с голосовым помощником обрабатывается экспертами-лингвистами. Один из них нарушил правила конфиденциальности, вследствие чего произошла утечка данных пользователей.

Теги: Google, YouTube, штраф, конфиденциальность
Материалы по теме
Google запретила сотрудникам обсуждать политику на рабочем месте
Технологии и медиа
Google признала утечку записей голосовых команд пользователей
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter