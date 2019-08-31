Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник. Информацию подтвердили собеседники The Wall Street Journal.

Расследованием занимается Федеральная торговая комиссия (FTC). Politico отмечает, что жалобу подали коалиции по защите конфиденциальности. По их данным, YouTube собирает в интернете личную информацию несовершеннолетних, а затем использует ее для таргетированной рекламы без согласия родителей.

Директор Центра цифровой демократии США Джефф Честер заявил изданию, что штраф должен был составлять не менее $500 млн. При этом президент Электронного центра конфиденциальности информации Марк Ротенберг отметил, что наложение крупных штрафов не решит проблему. По его словам, важно то, какие условия FTC установит для YouTube в рамках соглашения.

В середине июля компания Google признала, что часть записей взаимодействия с голосовым помощником обрабатывается экспертами-лингвистами. Один из них нарушил правила конфиденциальности, вследствие чего произошла утечка данных пользователей.