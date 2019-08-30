Включавший Федора космонавт сообщил об идее стукнуть робота молотком

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил робота Федора на борту Международной космической станции (МКС). Судя по трансляции, которую ведет NASA, до этого, после десятка неудачных попыток, космонавт предложил стукнуть робота молотком.

«Может, по ней [кнопке включения электропитания робота] молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — сообщил Овчинин, находясь в модуле «Поиск», где установлен Федор (цитата по «РИА Новости»). В это время космонавт Александр Скворцов, который был одет в экзоскелет, позволяющий дистанционно управлять роботом, находился в модуле «Звезда».

В Центре управления полетами космонавтам рекомендовали заменить у Федора батареи питания, но вскоре Овчинину удалось запустить робота. По словам космонавта, он включился после более 10 попыток и «даже что-то сказал». Скворцов сообщил, что видит коллегу через камеры робота, и смог позже пошевелить пальцами Федора.

Позже робот опубликовал в своем Twitter пост, в котором сообщил, что Овчинин при его запуске предложил использовать молоток и гаечный ключ. «Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», — написал Федор.

В четверг, 29 августа, робот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС. Двумя днями ранее корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом на борту пристыковался к МКС. Эта попытка стала второй, так как 24 августа стыковка не удалась. По информации NASA, вероятной причиной стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки на борту космической станции.