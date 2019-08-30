Новак заявил об отсутствии точной даты переговоров с Киевом и ЕС по газу

Новак заявил об отсутствии точной даты переговоров с Киевом и ЕС по газу

Окончательная дата проведения трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом по газу пока не определена. На сегодняшний день обсуждается несколько вариантов, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«Рассматривается несколько дат, окончательной даты еще нет», — сказал он.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию Handelsblatt заявлял, что очередные трехсторонние переговоры по газу пройдут 17 сентября.

Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в конце года. После встречи представителей ЕС, России и Украины в Берлине в прошлом году президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович заявил, что Москва и Киев признали необходимым разработать новое соглашение в 2020 году. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин пообещал, что транзит через Украину будет сохранен.