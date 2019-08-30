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Транснефть ₽195 000 (+29,7%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,63%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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МИД России заявил о надежде на новое поколение украинских политиков

Министерство внутренних дел России надеется на ответственность и адекватность нового состава украинского парламента и правительства, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении сказано, что Москва внимательно наблюдает за событиями, проходящими на Украине, и рассчитывает, что «новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима». В МИДе также отметили, что оценивать новое правительство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности.

29 августа в Киева начала работу Верховная рада девятого созыва. Все депутаты принесли присягу в соответствии с процедурой. Новый состав парламента сформировал кабинет министров во главе с 35-летним Александром Гончаруком, который стал самым молодым главой правительства в истории Украины.

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Слуги народа: кто вошел в новое правительство Украины

Новая Рада была избрана в результате досрочных выборов, которые прошли на Украине 21 июля. Победу на них одержала партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», набрав 43,16% голосов. Она получила 254 мандата из 450.

Помимо «Слуги народа» в Верховную раду вошли представители еще четырех партий: «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко (13,05% голосов и 43 мандата), партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18% голосов и 26 мандатов), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10% и 25 мандатов) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,82% и 20 мандатов).

Теги: МИД РФ, Верховная Рада, Украина
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