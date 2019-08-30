ФСБ задержала фигуранта дела о хищении газа у «Газпрома» на ₽30 млрд

ФСБ задержала фигуранта дела о хищении газа у «Газпрома» на ₽30 млрд

Силовики задержали экс-гендиректора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова, подозреваемого по уголовному делу о хищении газа «Газпрома» на 30 млрд. руб. Об этом сообщили «РИА Новости» в Управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии.

«УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержан бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Евгамуков Уали Рауфович, находившийся в федеральном розыске», — заявили в ведомстве.

Розыск проводился в рамках уголовного дела по расследованию преступлений, совершенных организованным преступным сообществом под руководством бывшего советника гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Евгамуков подозревается в осуществлении мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах.

В феврале СК объявил в федеральный розыск по делу о хищении газа на более чем 30 млрд. руб. двух топ-менеджеров российских газовых предприятий — Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова.