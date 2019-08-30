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Аэрофлот ₽145 (+33,71%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,14%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Дело клана Арашуковых ,  
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ФСБ задержала фигуранта дела о хищении газа у «Газпрома» на ₽30 млрд

Силовики задержали экс-гендиректора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова, подозреваемого по уголовному делу о хищении газа «Газпрома» на 30 млрд. руб. Об этом сообщили «РИА Новости» в Управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии.

«УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержан бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Евгамуков Уали Рауфович, находившийся в федеральном розыске», — заявили в ведомстве.

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Дело клана Арашуковых: главные действующие лица

Розыск проводился в рамках уголовного дела по расследованию преступлений, совершенных организованным преступным сообществом под руководством бывшего советника гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Евгамуков подозревается в осуществлении мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах.

В феврале СК объявил в федеральный розыск по делу о хищении газа на более чем 30 млрд. руб. двух топ-менеджеров российских газовых предприятий — Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова.

30 января Рауля Арашукова задержали по делу о хищении природного газа «Газпрома» на сумму более 30 млрд. руб. С конца 1990-х годов он был начальником нескольких филиалов ООО «Межрегионгаз» (сейчас — ООО «Газпром межрегионгаз»). Сын Арашукова, сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, был задержан в рамках дел об убийствах и о создании преступной организации.

Теги: «Газпром межрегионгаз», хищение, КЧР
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