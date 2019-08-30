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Аэрофлот ₽145 (+33,27%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,29%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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В Национальную общественную телерадиокомпанию Украины пришли с обысками

Государственное бюро расследований Украины (ГБУ) проводит обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

ГБУ поясняет, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц компании. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью получения выгоды. В бюро также отметили, что обыски не препятствуют работе телекомпании.

Пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова сообщила телеканалу «Громадьске ТВ», что следственные действия проходят еще по нескольким адресам. «К сожалению, не могу уточнить, по каким именно еще адресам они проводятся», — сказала она. По данным украинского портала «Детектор Медиа», обыск идет по шести адресам, в том числе у председателя правления «НСТУ» Зураба Аласания.

Как сообщает украинское издание «Судебный репортер», которое ссылается на реестр судебных решений, правоохранительные органы проверяют, был ли фиктивным договор поставки оборудования для ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» на сумму 15 млн гривен.

Теги: Украина, обыски
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