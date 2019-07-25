Следователи заявили о необъяснимом проникновении Порошенко в здание ГБР

Экс-президент Петр Порошенко 24 июля попал в здание Государственного бюро расследований Украины без ведома самого ведомства, нарушив пропускной режим. В ведомстве намерены дать этому правовую оценку, сообщила представитель ГБР Анжелика Иванов, передает «112 Украина».

Допрос Порошенко был назначен на 25 июля, однако экс-президент Украины явился на встречу со следователями раньше, 24 июля. В ГБР выразили недоумение тем, как политик накануне вообще смог проникнуть в здание.

«Он приехал совершенно неожиданно, никто не понимал, каким образом. Более того, возникает вопрос, как он прошел — даже этому будет дана определенная правовая оценка, потому что у нас есть своя пропускная система. Мы будем заниматься и этим вопросом и давать правовую оценку тому, как он попал в ГБР и непосредственно в приемную и кабинет директора», — сказала Иванова.

Петр Порошенко и члены его команды являются фигурантами уголовных дел, которые были возбуждены ГБР по запросу экс-главы администрации Януковича Андрея Портнова. Допрос политика должен был пройти 17 июля, однако на него Порошенко не явился, предложив следователям провести его после парламентских выборов. Новой датой было назначено 25 июля. Порошенко явился в ГБР, однако, как стало известно, незадолго до этого его адвокат попросил вновь перенести допрос. Очередная дата — 8 августа.