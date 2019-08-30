Во Владивостоке выпало рекордное с 1900 года количество осадков

Во Владивостоке выпало рекордное с 1900 года количество осадков

В августе во Владивостоке выпало рекордное количество осадков с 1900 года, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В сообщении синоптики отмечают, что во Владивостоке выпало 483 мм осадков, что на 60 мм превышает предыдущий рекорд, установленный в августе 1900 года. Из-за большого количества осадков в Приморье в районе реки Раздольная в Уссурийском и Надежденском районах значительно повысился уровень воды. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие сутки, учитывая ожидаемые осадки, уровень воды в реке продолжит расти.

28 августа во Владивостоке ввели режим ЧС. По словам мэра города Олега Гуменюка, из-за сильных дождей в городе были подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, обрушились несколько подпорных стен. Ливень также вызвал сход сели, а реки вышли из берегов.

Угроза паводка сохраняется и в Приамурье. 29 августа в Хабаровске власти закрыли набережную из-за риска подтопления.