Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за вызванных ливнями селей и паводков

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) во главе с мэром Владивостока Олегом Гуменюком приняла решение о введении в городе режима ЧС, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. Вследствие обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов», — объяснил решение о введении режима ЧС Гуменюк. По его словам, стихия нанесла серьезный ущерб всей городской инфраструктуре.

По словам вице-мэра Владимира Черпкова, в настоящее время на территории города затоплены около ста частных домов. Для их жителей создан пункт временного размещения.

Мэрия Владивостока предупредила, что из-за сильного дождя и ветра возможны разрушения и рекомендовала жителям города не парковаться под деревьями, подпорными стенами и рекламными конструкциями.

В свою очередь Управление МЧС по Приморскому краю предупреждает, что 29–30 августа во Владивостоке и некоторых других районах региона ожидается сильный и очень сильный дождь, а местами сильные ливни, при которых за час будет выпадать по 30 мм осадков и даже более.