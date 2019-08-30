Пострадавший при ЧП на судоверфи «Красное Сормово» умер в больнице

Пострадавший при ЧП на судоверфи «Красное Сормово» умер в больнице

Рабочий, получивший ожоги 90% поверхности тела при пожаре на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, скончался в больнице. Об этом сообщили РБК в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на НИИ травматологии и ортопедии.

«Он скончался сегодня от полученных травм. 90% [кожи на его теле было поражено ожогами]», — заявили в пресс-службе. Таким образом, число погибших в результате ЧП возросло до трех.

28 августа во время сварочных работ в одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» произошел пожар. Из-за сварки возникла искра, от которой загорелись шланги вентиляции, сварочные провода и одежда на рабочих. По предварительной версии, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности.

Жертвами пожара на месте стали двое рабочих, третий был с ожогами доставлен в больницу, где позже скончался. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона оказать помощь семьям погибших.