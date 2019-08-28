Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе завода.

«Возгорание произошло 28 августа в 8:23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства», — сообщили в пресс-службе.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, в свою очередь, указывает, что пожар произошел из-за короткого замыкания в рулевом механизме при проведении ремонтных работ.

Собеседник агентства уточнил, что произошло возгорание кабеля на площади 5 кв. м. Жертвами происшествия стали два человека, заявили РБК на заводе, еще один пострадал. «Пострадавшему оказывается помощь. Создана специальная комиссия, которая выясняет детали обстоятельств», — добавили там.

Региональное МЧС отчиталось, что открытое горение на судоверфи уже ликвидировано.