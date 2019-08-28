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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе завода.

«Возгорание произошло 28 августа в 8:23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства», — сообщили в пресс-службе.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, в свою очередь, указывает, что пожар произошел из-за короткого замыкания в рулевом механизме при проведении ремонтных работ.

Собеседник агентства уточнил, что произошло возгорание кабеля на площади 5 кв. м. Жертвами происшествия стали два человека, заявили РБК на заводе, еще один пострадал. «Пострадавшему оказывается помощь. Создана специальная комиссия, которая выясняет детали обстоятельств», — добавили там.

Региональное МЧС отчиталось, что открытое горение на судоверфи уже ликвидировано.

Теги: Нижний Новгород, Пожар, «Красное Сормово», новости РБК
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