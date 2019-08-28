«Красное Сормово» раскрыло детали ЧП на судоверфи в Нижнем Новгороде

Возгорание на строящемся судне на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошло во время сварочных работ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора завода Михаила Першина.

По словам Першина, из-за сварки возникла искра, от которой загорелись шланги вентиляции, сварочные провода и одежда на рабочих. Он отметил, что работы проводили опытные слесари-монтажники судомонтажного цеха, которые проработали на заводе около десяти лет.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте завода «Красное Сормово». В настоящее время пожар ликвидирован, завод работает в штатном режиме.

Возгорание на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошло 28 августа в 8:23 утра. Причиной стала вспышка кислорода в помещении носового подруливающего устройства на строящемся сухогрузе проекта RSD59. В результате два человека погибли, третий получил ожоги, ему оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу.