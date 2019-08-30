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Лукашенко созвонился с Путиным после переговоров с Болтоном в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонную беседу. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президенты России и Белоруссии «обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч», заявили в Минске.

Телефонный разговор глав государств состоялся на следующий день после приезда в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Болтон прибыл в Белоруссию из Киева, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Минске он переговорил с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии заявил о готовности начать отношения с США с «нового листа», однако после встречи Болтон заявил, что к каким-либо «конкретным решениям» они не пришли.

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Одновременно на сайте Кремля появилась телеграмма, в которой Владимир Путин поздравляет Александра Лукашенко с днем рождения. При этом, по официальной информации, Лукашенко именинником пока не стал: в его биографии на официальном сайте датой рождения указано 31 августа.

«Четверть века Вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач... Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов России и Беларуси», — обратился к президенту Белоруссии Путин.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, переговоры, Джон Болтон
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