Эксперты назвали самые чистые и самые грязные города России

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 российских городов по уровню чистоты, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование.

В опросе приняли участие более 90 тыс. человек, респондентам было предложено оценить чистоту своего города по 10-балльной шкале. Средний показатель по стране составил 6 баллов, незначительно повысившись по сравнению с 2018 годом (5,9 балла).

По данным рейтинга, самым чистым городом страны оказался Губкин (Белгородская область). Жители оценили чистоту в городе в 8,2 балла. Второе место поделили Грозный (Чечня) и Гурьевск (Калининградская область), набравшие по 8 баллов. В число десяти самых чистых городов вошли два города Тюменской области (Тюмень — 7,9 балла, Нижневартовск — 7,7 балла) и два города Краснодарского края, Геленджик (7,8 балла) и Ейск (7,7 балла).

Наиболее грязными в России были признаны Архангельск и Каменск-Шахтинский (Ростовская область), получившие от горожан по 3,7 балла.