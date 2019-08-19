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En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
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Эксперты назвали самые тихие и самые шумные города России

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 российских городов по уровню тишины, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование.

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тыс. человек в 200 городах страны. Респондентам предлагалось оценить по шкале от 1 до 10 утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит», после чего аналитики рассчитали средний балл для каждого города.

По данным рейтинга, самым тихим городом России стал Гурьевск (Калининградская область), получивший 8,4 балла. Второе место занял Ейск (Краснодарский край) с показателем 7,9 балла, третье — Михайловск (Ставропольский край), набравший 7,8 балла.

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Два самых шумных города России расположены в Сибири. Так, больше всего от шума страдают жители Киселевска (Кемеровская область), которые в среднем оценили тишину в городе на 4,3 балла. За ним следует Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область, 5,2 балла). Замыкает топ-3 самых шумных городов подмосковная Электросталь (5,3 балла).

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За год средний показатель тишины в российских городах не изменился и по-прежнему составляет 6,6 балла.

По данным «Российской газеты», в Москве за год уровень шума снизился незначительно (на 0,1 балла), точный показатель не сообщается. В Санкт-Петербурге оценка осталась прежней (6,4 балла).

Теги: города, рейтинг городов
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