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Роскачество назвало минимальную цену качественного вина

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский посоветовал потребителям не судить о качестве вина по его цене. По его словам, хорошее вино может стоить от 250 руб., передает «РИА Новости».

Лоевский объяснил, что, по мнению экспертов Роскачества, мнения о том, что качественное вино не может стоить меньше 400–500 руб. — неверны. По его словам, Роскачество составило «Винный гид», в который вошли более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 руб. Всего было исследовано 320 образцов, а 200 из них «получили оценку выше ГОСТ». Лоевский отметил, что для недорогих вин важна информация о годе урожая, так как они не предназначены для длительной выдержки и лучше всего их употребить в течение полутора лет.

При этом, по его словам, качественное дешевое импортное вино найти сложнее, так как их цена в магазине состоит в том числе из таможенных пошлин, транспортировки, наценки торговых сетей и банковских кредитов импортеров. «Если вы купили в магазине условное «Бордо» за 350 руб., значит, импортеру оно обошлось не дороже 100 руб. А много ли хорошего «Бордо» можно встретить во Франции за €1,5?» — заметил он.

В августе эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору портвейна. Они рекомендовали обращать внимание на год урожая, так как крепленое вино должно быть старше трех-четырех лет. Эксперты также отметили, что в составе портвейна не должно быть сахара, так как сладость напиток приобретает естественным путем. В Роскачестве пояснили, что дешевые «винные напитки» содержат в составе «плодовый» материал (в основном это яблоки), сахар, лимонную кислоту и ароматизаторы.

Теги: Роскачество, винные напитки, алкоголь
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