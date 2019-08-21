Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна

Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору портвейна. Документ есть у РБК.

При выборе напитка эксперты рекомендуют обращать внимание на год урожая — крепленое вино должно быть старше трех-четырех лет. В 2019 году самый молодой портвейн на полках будет урожая 2015–2016 годов. Если продукт произведен из урожая 2017 или 2018 года, это означает, что при производстве напитка не был соблюден необходимый срок выдержки.

Крымский портвейн, которой производится по собственной традиции более 100 лет, должен иметь крепость 17–18,5%, а уровень сахара — 6–13%. Эксперты отметили, что в составе портвейна не должно быть сахара, так как сладость напитка получается естественным путем — от спелого винограда. Допускается небольшой осадок на стенках и дне бутылки.

Роскачество поясняет, что дешевые «винные напитки» в своем составе имеют «плодовый» материал (обычно это яблоки), сахар, лимонную кислоту и ароматизаторы. К технологии производства подлинного портвейна — виноградного вина, которое выдерживается в дубовых бочках, эти продукты не имеют отношения.

Сравнивая технологии изготовления портвейнов в России и Португалии, эксперты отмечают, что с оригинальным португальским напитком российский роднят только крепление вина алкоголем и выдержка в бочках. Разница заключается в том, что при изготовлении напитка в России используется зерновой спирт, а в Португалии — дистиллят.