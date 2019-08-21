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Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна

Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору портвейна. Документ есть у РБК.

При выборе напитка эксперты рекомендуют обращать внимание на год урожая — крепленое вино должно быть старше трех-четырех лет. В 2019 году самый молодой портвейн на полках будет урожая 2015–2016 годов. Если продукт произведен из урожая 2017 или 2018 года, это означает, что при производстве напитка не был соблюден необходимый срок выдержки.

Крымский портвейн, которой производится по собственной традиции более 100 лет, должен иметь крепость 17–18,5%, а уровень сахара — 6–13%. Эксперты отметили, что в составе портвейна не должно быть сахара, так как сладость напитка получается естественным путем — от спелого винограда. Допускается небольшой осадок на стенках и дне бутылки.

Роскачество поясняет, что дешевые «винные напитки» в своем составе имеют «плодовый» материал (обычно это яблоки), сахар, лимонную кислоту и ароматизаторы. К технологии производства подлинного портвейна — виноградного вина, которое выдерживается в дубовых бочках, эти продукты не имеют отношения.

Сравнивая технологии изготовления портвейнов в России и Португалии, эксперты отмечают, что с оригинальным португальским напитком российский роднят только крепление вина алкоголем и выдержка в бочках. Разница заключается в том, что при изготовлении напитка в России используется зерновой спирт, а в Португалии — дистиллят.

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Но это не говорит о качестве портвейна: в отличие от виноградного дистиллята, имеющего особую вкусовую стилистику, зерновой спирт высокой крепости практически нейтрален, сообщил руководитель экспертной группы Роскачества, заслуженный сомелье России Артур Саркисян. В российском портвейне «спирт практически не влияет на органолептику, фиксируя вкусовые и ароматические характеристики конкретных сортов винограда», считает эксперт.

Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина. Как отмечается в исследовании, при одинаковой стоимости кубанское вино будет выше качеством импортного вина, разлитого на российских заводах. При выборе такого напитка стоит обратить внимание на надпись на этикетке: у напитка, сделанного из отечественного винограда, будет указание «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП). Эксперты также добавили, что некоторые недорогие вина производятся с расчетом на то, что их вскроют в первые пару лет.

Теги: Роскачество, рекомендации, Вино
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