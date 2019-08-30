Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,51 -0,08 EUR Бирж. 73,44 -0,18 Brent 60,87 +0,20% USD Нал. 66,83 66,09 EUR Нал. 73,87 72,98 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1043 -0,0011 BTC/USD Бирж. 9 560,00 +58,30 IMOEX 2 727,04 +0,47% RTSI 1 291,89 +0,54% DJIA 26 362,25 +1,25% Nasdaq 7 973,39 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Amazon $2 250 (+25,4%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Amazon $2 250 (+25,4%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 29 авг, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 29 авг, 13:00
Лукашенко созвонился с Путиным после переговоров с Болтоном в Минске Политика, 11:52 Как регенеративную медицину используют в стоматологии и хирургии Партнерский материал, 11:49 Минэк предложил дать россиянам возможность выкупать свои долги со скидкой Финансы, 11:41 Матч «Спартака» с «Зенитом», лондонское дерби и бой Поветкина Спорт, 11:36 Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Общество, 11:32 «Нам важны мелкие предприниматели»: Максим Гришаков — о росте «Беру!» Pro, 11:23  Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Общество, 11:22 Каким запросам должна соответствовать современная железнодорожная техника Партнерский материал, 11:15 Эксперты Роскачества предупредили о новой опасности жареного картофеля Общество, 11:11 Стоимость токена ABBC Coin моментально выросла на 53% Крипто, 11:10 СМИ узнали об аресте счетов Исмаилова в Швейцарии Общество, 11:09 Российская туристка оказалась в коме после инцидента в бассейне в Турции Общество, 11:07 5 мифов о благотворительности Pink, 11:05 Золотов заявил об идее выдать росгвардейцам камеры для работы на митингах Политика, 11:03
Общество ,  
0 
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения

Минтранс России выпустил методические рекомендации по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения. Документ опубликован на сайте ведомства.

Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.

В числе типовых решений для обеспечения безопасности на пешеходных переходах фигурирует ограничение скорости движения транспорта 40–60 км/ч и установка светофоров с кнопкой. Ведомство также предлагает установить камеры с фиксацией автомобилей, не уступающих дорогу пешеходам. В случае же с двухполосными шоссе шириной менее 7 м методические рекомендации предусматривают запрет обгона не только на самой трассе, но и на 500–700-метровых подходах к ней.

Общество
СМИ узнали о новой методике по размещению камер и их муляжей вдоль дорог

В рекомендациях вводится термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП» (прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, участки с пешеходными переходами и пр.) и предлагаются меры по снижению аварийности. Так, на перекрестах рекомендовано применять дублирующие знаки и использовать искусственное освещение, а также устанавливать камеры, фиксирующие заезд на стоп-линию или проезд на красный свет.

В документе предлагается использовать камеры, способные распознавать 15 видов нарушений, в том числе повороты в запрещенных местах и езду в дневное время без включенных фар ближнего света. С замерами камер также могут быть синхронизированы знаки переменной информации (электронные табло, показывающие временные ограничения в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки).

Общество
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров

Ранее в Минтрансе сообщили о подготовке проекта изменений правил дорожного движения из-за распространения современных средств транспорта — электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих.

Теги: Минтранс, автодороги, автовладельцы, Автомобили, аварийность
Материалы по теме
СМИ узнали о новой методике по размещению камер и их муляжей вдоль дорог
Общество
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Общество
Минэкономики указало на снижение аварийности из-за частных камер
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter