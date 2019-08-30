Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения

Минтранс России выпустил методические рекомендации по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения. Документ опубликован на сайте ведомства.

Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.

В числе типовых решений для обеспечения безопасности на пешеходных переходах фигурирует ограничение скорости движения транспорта 40–60 км/ч и установка светофоров с кнопкой. Ведомство также предлагает установить камеры с фиксацией автомобилей, не уступающих дорогу пешеходам. В случае же с двухполосными шоссе шириной менее 7 м методические рекомендации предусматривают запрет обгона не только на самой трассе, но и на 500–700-метровых подходах к ней.



В рекомендациях вводится термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП» (прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, участки с пешеходными переходами и пр.) и предлагаются меры по снижению аварийности. Так, на перекрестах рекомендовано применять дублирующие знаки и использовать искусственное освещение, а также устанавливать камеры, фиксирующие заезд на стоп-линию или проезд на красный свет.

В документе предлагается использовать камеры, способные распознавать 15 видов нарушений, в том числе повороты в запрещенных местах и езду в дневное время без включенных фар ближнего света. С замерами камер также могут быть синхронизированы знаки переменной информации (электронные табло, показывающие временные ограничения в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки).