Секретарь СНБО Украины заявил о надежде на обмен заключенными в пятницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк выразил надежду, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоится в пятницу, 30 августа. Об этом он сообщил после прибытия в аэропорт Жуляны, передает корреспондент РБК.

Видео: Елизавета Антонова / РБК

«Надеемся», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах проведения обмена в этот день. Секретарь СНБО призвал уважать процесс обмена и отказался от дальнейших комментариев. При этом он отметил, что нужно «дождаться самого факта и лишь потом комментировать». Свое пребывание в аэропорту он объяснил тем, что направляется в Варшаву, где встретится со своим польским коллегой.

Ранее адвокат части удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что по меньшей мере некоторые из них остаются в СИЗО, пока отсутствуют планы относительно их отправки в Россию.

28 августа суд в Киеве освободил главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене и незаконном обороте оружия. Обвинение и суд согласились с доводами защиты, настаивавшей на освобождении журналиста.