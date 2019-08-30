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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽266,99 (+21,58%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Секретарь СНБО Украины заявил о надежде на обмен заключенными в пятницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк выразил надежду, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоится в пятницу, 30 августа. Об этом он сообщил после прибытия в аэропорт Жуляны, передает корреспондент РБК.

Видео: Елизавета Антонова / РБК

«Надеемся», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах проведения обмена в этот день. Секретарь СНБО призвал уважать процесс обмена и отказался от дальнейших комментариев. При этом он отметил, что нужно «дождаться самого факта и лишь потом комментировать». Свое пребывание в аэропорту он объяснил тем, что направляется в Варшаву, где встретится со своим польским коллегой.

Ранее адвокат части удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что по меньшей мере некоторые из них остаются в СИЗО, пока отсутствуют планы относительно их отправки в Россию.

28 августа суд в Киеве освободил главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене и незаконном обороте оружия. Обвинение и суд согласились с доводами защиты, настаивавшей на освобождении журналиста.

Теги: Украина, обмен, Александр Данилюк
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