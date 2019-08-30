Адвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине

Адвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине

Как минимум некоторые из удерживаемых на Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО, пока нет планов относительно их отправки в Россию. Об заявил их адвокат Валентин Рыбин корреспонденту ТАСС.

«Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — заявил он.

28 августа суд в Киеве освободил из-под стражи главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене и незаконном обороте оружия. Обвинение и суд согласились с доводами защиты, которые настаивали на освобождении журналиста. Вышинский пообещал являться в суд по первому требованию.

Ранее Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине граждан России Максима Одинцова и Александра Баранова, сообщил, что Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами. При этом он отказался называть конкретную дату, пояснив, что эта информация «пока не для разглашения».