Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии. На борту находилось пять человек: два члена экипаж и три пассажира. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Самолет принадлежит частной компании «Авиаспектр», он направлялся в село Суордах Верхоянского района. Примерно в 400 км от точки вылета Ан-2 сел близи озера Силян-Кюель в Кобяйском районе.

К месту вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 ОАО «Полярные авиалинии» для оказания помощи и перевозки пассажиров. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее, 29 августа, самолет Ан-2 вынужденно сел в скошенном поле в Миллеровском районе Ростовской области. По данным полиции, никто из трех находившихся на борту людей не пострадал. 28 августа другой Ан-2 совершил жесткую посадку на поле в Курской области из-за проблем с двигателем.