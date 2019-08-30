Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись командно-штабных учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море. В их рамках малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые произвел удар крылатыми ракетами «Калибр» по надводной цели.

Беспилотники зафиксировали успешное поражение ракетой цели, расположенной на расстоянии около 40 морских миль

(74 км). Ракетные цели были выполнены в виде большого корабельного щита-мишени.

Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства. Для этих целей были привлечены десять кораблей и судов, а также самолеты морской авиации.

Ранее, 19 августа, состоялись учебные полеты высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Тогда полет дислоцированных на Камчатке самолетов прошел на высоте более 20 км и со скоростью 2,5 тыс. км/ч.

