В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,7

На юго-востоке Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщается на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции страны.

Подземные толчки были зафиксированы в четверг, 29 августа, в 23:01 по местному времени (21:01 мск) Эпицентр землетрясения был расположен в 292 км на северо-восток от Алматы. Очаг залегла на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщалось.

В середине августа в Алма-Атинской области Казахстана за сутки произошли три землетрясения магнитудой 4,9, 5,4 и 4,6. Тогда в департаментах по чрезвычайным ситуациям региона были созданы оперативные штабы.

В июле сильное землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали у северо-западного побережья Австралии. Эпицентр был зафиксирован примерно в 202 км к западу от города Брум. Толчки также ощущались в городе Эсперанс и Дарвине.