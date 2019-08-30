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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽266,99 (+21,58%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,7

На юго-востоке Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщается на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции страны.  

Подземные толчки были зафиксированы в четверг, 29 августа, в 23:01 по местному времени (21:01 мск) Эпицентр землетрясения был расположен в 292 км на северо-восток от Алматы. Очаг залегла на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщалось. 

Общество
В Казахстане за сутки произошло три землетрясения

В середине августа в Алма-Атинской области Казахстана за сутки произошли три землетрясения магнитудой 4,9, 5,4 и 4,6. Тогда в департаментах по чрезвычайным ситуациям региона были созданы оперативные штабы.

В июле сильное землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали у северо-западного побережья Австралии. Эпицентр был зафиксирован примерно в 202 км к западу от города Брум. Толчки также ощущались в городе Эсперанс и Дарвине.  

Теги: Казахстан, землетрясение
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