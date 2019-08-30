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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Политика ,  
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Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, предусматривающий отмену неприкосновенности депутатов. Об этом сообщает УНН.

Депутаты приняли проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о поправках в ст. 80 Конституции. Уточняется, что за такое решение проголосовали 363 депутата, против — 0, один человек воздержался, еще 29 парламентариев не голосовали. 

Документ предлагает отменить положение, согласно которому члены Верховной рады не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности. Однако нардепы не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте, исключением станет только ответственность за оскорбления или клевету.  

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Ранее Рада назначила новых глав МИДа и Минобороны Украины. Военное ведомство возглавит Андрей Загороднюк, а Павла Климкина на посту главы украинского МИДа сменит Вадим Пристайко. Также был утвержден новый премьер страны 35-летний Алексей Гончарук.     

Новый девятый созыв Рады начал свою работу 29 августа. Состав парламента сформировался в результате досрочных выборов 21 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов. Всего в сумме с итогами выборов в одномандатных округах голосование принесло ей 254 места в парламенте из 450. 

Теги: Верховная Рада Украины, депутатская неприкосновенность
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