Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, предусматривающий отмену неприкосновенности депутатов. Об этом сообщает УНН.

Депутаты приняли проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о поправках в ст. 80 Конституции. Уточняется, что за такое решение проголосовали 363 депутата, против — 0, один человек воздержался, еще 29 парламентариев не голосовали.

Документ предлагает отменить положение, согласно которому члены Верховной рады не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности. Однако нардепы не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте, исключением станет только ответственность за оскорбления или клевету.

Ранее Рада назначила новых глав МИДа и Минобороны Украины. Военное ведомство возглавит Андрей Загороднюк, а Павла Климкина на посту главы украинского МИДа сменит Вадим Пристайко. Также был утвержден новый премьер страны 35-летний Алексей Гончарук.