Два человека пострадали при столкновении автомобилей в центре Москвы

Два человека пострадали при столкновении автомобилей в центре Москвы

Два легковых автомобиля Lamborghini и BMW столкнулись в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома 18 по улице Большая Грузинская. В результате аварии пострадали два человека, об их состоянии не сообщается. В настоящее время уточняются все обстоятельства случившегося.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел недалеко от Московского зоопарка, одного из пострадавших госпитализировали. Телеканал также опубликовал видеозапись аварии, на которой видно, как водитель белого автомобиля Lamborghini врезается в припаркованный BWM и отлетает в сторону.

Ранее, 28 августа, в районе ТЦ «Океания» на западе Москвы водитель Range Rover насмерть сбил четырехлетнюю девочку, находившуюся со своим отцом. По факту ДТП было открыто уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).