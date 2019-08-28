В Москве водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку

На западе Москвы четырехлетняя девочка попала под машину, от полученных травм ребенок скончался, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД Москвы.

«Водитель автомобиля сбил ребенка на съезде с Кутузовского проспекта на улицу Минская в районе торгового центра «Океания». В результате от полученных травм четырехлетняя девочка погибла», — сообщили РБК в столичной Госавтоинспекции. Информация о том, что машина скрылась с места происшествия, не соответствует действительности, отметили в ведомстве. Так там прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о ДТП.

Ранее агентство «Москва» передало, что водитель скрылся с места происшествия. Как сообщает РЕН ТВ, девочку сбили на пешеходном переходе. По информации канала, отец пытался доставить пострадавшую в больницу, не дожидаясь скорой.

Управление СК по Москве возбудило уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение ПДД). По данным следствия, Range Rover во время движения по дублеру Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта в центр наехал на мужчину с малолетней девочкой.

В мае в Саратове пьяный полицейский сбил 14-летнего подростка. В результате полученных травм он скончался. Подозреваемого задержали, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).