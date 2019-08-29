Apple объявила дату презентации новых продуктов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,57 -0,23 EUR Бирж. 73,61 -0,32 Brent 60,75 +0,41% USD Нал. 66,96 65,14 EUR Нал. 74,14 72,42 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1054 -0,0021 BTC/USD Бирж. 9 534,60 -205,40 IMOEX 2 714,25 +1,38% RTSI 1 284,94 +1,44% DJIA 26 353,87 +1,22% Nasdaq 7 972,09 +1,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко Политика, 23:28 Появились фото с места эвакуации дома на юге Москвы Общество, 23:07 ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд Бизнес, 22:50 Президент Грузии заявила о необходимости уменьшить зависимость от России Политика, 22:32 Apple объявила дату презентации новых продуктов Бизнес, 22:21 «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги» Спорт, 22:20 Во Франции умер сыгравший в «Невезучих» актер Мишель Омон Общество, 22:10 СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске Политика, 22:05 Лукашенко передал через Болтона подарки для Дональда и Мелании Трамп Политика, 21:58 Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания Бизнес, 21:58 Полиция нашла пропавшую в лесу в Ленинградской области 6-летнюю девочку Общество, 21:54 Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна Политика, 21:39 Молодые реформаторы: кто войдет в новый украинский кабинет Политика, 21:37 Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты Общество, 21:32
Бизнес ,  
0 
Apple объявила дату презентации новых продуктов

Компания Apple представит новые продукты 10 сентября в 10:00 (21:00 мск), говорится в сообщении компании. Презентация состоится в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), трансляция мероприятия будет вестись на сайте Apple.

Как сообщает Bloomberg, компания представит три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch. При этом обновленная версия ноутбука будет выпущена впервые за три года, напоминает издание.

Также Apple представит новые модели аксессуаров, в том числе наушники AirPods и «умную» колонку HomePod. 10 сентября компания обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV+ и Apple Arcade.

Фотогалерея 
Какие сервисы компания Apple представила на презентации

Весной Apple провела очередную презентацию новинок компании. Тогда аудитории были представлены не устройства, а сервисы: игровой сервис Apple Arcade, обновленная версия агрегатора новостей компании Apple News+ и возможный конкурент Netflix — видеосервис Apple TV+, который станет доступен с осени на всех устройствах компании в более чем 100 странах. На нем будут представлены фильмы, сериалы, документальное кино и другой контент, созданный специально для пользователей.

Теги: Apple, презентация, iPhone
Материалы по теме
Apple пообещала не прослушивать разговоры пользователей через Siri
Технологии и медиа
Apple выделит деньги для восстановления лесов после пожаров в Амазонии
Общество
Apple решила запатентовать «умные» часы с поддержкой 5G
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter