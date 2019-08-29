Apple объявила дату презентации новых продуктов

Компания Apple представит новые продукты 10 сентября в 10:00 (21:00 мск), говорится в сообщении компании. Презентация состоится в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), трансляция мероприятия будет вестись на сайте Apple.

Как сообщает Bloomberg, компания представит три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch. При этом обновленная версия ноутбука будет выпущена впервые за три года, напоминает издание.

Также Apple представит новые модели аксессуаров, в том числе наушники AirPods и «умную» колонку HomePod. 10 сентября компания обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV+ и Apple Arcade.

Весной Apple провела очередную презентацию новинок компании. Тогда аудитории были представлены не устройства, а сервисы: игровой сервис Apple Arcade, обновленная версия агрегатора новостей компании Apple News+ и возможный конкурент Netflix — видеосервис Apple TV+, который станет доступен с осени на всех устройствах компании в более чем 100 странах. На нем будут представлены фильмы, сериалы, документальное кино и другой контент, созданный специально для пользователей.