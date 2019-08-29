Лукашенко передал через Болтона подарки для Дональда и Мелании Трамп

Президент Белоруссии передал через советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, прибывшего с визитом в Минск, подарки для президента США и его супруги. Об этом сообщает «БелТа».

Для Трампа Лукашенко приготовил кортик, а для его супруги Мелании — скатерть и салфетки из белорусского льна. «Это — женское, она имеет отношение к славянском льну», — сказал Лукашенко. Супруга президента США родилась в Словении.

Президент Белоруссии также приготовил подарок для самого Болтона. В качестве сувенира он преподнес ему шоколад, созданный к региональным Европейским играм (комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы. — РБК). «Он без сахара. Так что можете свободно употреблять», — сказал Лукашенко.

Также он подарил Болтону книгу с фотографиями страны. «Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь», — сказал президент, отметив, что он знает, что советник президента США по нацбезопасности такое любит.

29 августа помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Минск, где встретился с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Лукашенко в ходе встречи заявил о готовности начать отношения с США с «нового листа».