В ДНР заявили о гибели трех ополченцев из-за обстрела со стороны Украины

Трое военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате минометного обстрела военными Украины, еще пятеро ранены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Сообщается, что прицельные удары были нанесены с позиций 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в 18:30 мск. Всего было выпущено 15 мин калибром 120 мм, добавили в Народной милиции.

В штабе Операции объединенных сил ВСУ сообщили, что в течение суток зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе.

Ранее Управление народной милиции ДНР сообщило о гибели ополченца в районе Горловки. Он погиб во время столкновения с украинскими военнослужащими в ночь на 29 августа, еще один получил тяжелые ранения, трое попали без вести. Как полагают в ДНР, они были взяты в плен и доставлены в расположение украинской армии, в командный пункт полка «Азов» в поселке Новолуганское. По версии ДНР, появление группы украинских военнослужащих связано с «усилением ведения разведки» и действиями диверсионно-разведывательных групп.

Самопровозглашенные республики Донбасса и украинские военные регулярно обвиняют друг друга в обстрелах. В частности, контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако в тот же день ДНР заявила о срыве соглашения Украиной. В начале августа в украинском Минобороны заявляли, что ДНР четыре раза нарушила перемирие. По данным ведомства, в результате погибли четверо украинских военнослужащих и один получил ранения.