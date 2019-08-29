В ДНР заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,71 -0,09 EUR Бирж. 73,90 -0,03 Brent 60,37 -0,21% USD Нал. 67,07 66,22 EUR Нал. 74,23 73,34 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1078 +0,0003 BTC/USD Бирж. 9 477,10 -262,90 IMOEX 2 705,20 +1,04% RTSI 1 277,26 +0,83% DJIA 26 302,24 +1,02% Nasdaq 7 966,87 +1,40%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+74,52%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+36,76%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+74,52%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+36,76%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Карьера на излете: как получить из лучшего продавца худшего руководителя Pro, 17:35 Лукашенко предложил Болтону строить отношения с Минском с «нового листа» Политика, 17:34 В брошенных со времен СССР скважинах обнаружили качественную нефть Бизнес, 17:21 Пассажиров маршрутки в Кузбассе ошпарило из-за перегрева двигателя Общество, 17:19 Производитель проекторов-кубиков привлек инвестиции от фонда «Роснано» Технологии и медиа, 17:09 Конструкторы в России нашли способ разогнать боевой вертолет до 600 км/ч Технологии и медиа, 17:08 Продюсеры сиквела «Вия» подали иск в защиту Джеки Чана и Шварценеггера Общество, 17:04 СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит» Спорт, 16:59 РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов Спорт, 16:58 В ДНР заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой Политика, 16:52 Россия выплатит Совету Европы долг в €54,7 млн по взносам за два года Политика, 16:47 На МКС сработала американская сигнализация из-за качества воздуха Общество, 16:39 В Крыму автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляжную палатку Общество, 16:30 Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра Технологии и медиа, 16:28
Политика ,  
0 
В ДНР заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой

Управление Народной милиции ДНР сообщило о гибели ополченца во время ночного столкновения с украинскими военнослужащими. Сообщение опубликовано на сайте самопровозглашенной республики.

Бой произошел в ночь на 29 августа в районе Горловки. По версии ДНР, появление группы украинских военнослужащих там оказалось связано с «усилением ведения разведки» и действиями диверсионно-разведывательных групп.

В результате столкновения погиб один служащий армии самопровозглашенной республики, еще один получил тяжелые ранения, трое пропали без вести. В ДНР полагают, что они были захвачены в плен и доставлены в расположение украинской армии, в командный пункт полка «Азов» в поселке Новолуганское.

В управлении Народной милиции ДНР назвали такие действия «откровенной агрессией» в отношении республики со стороны Украины, а также призвали «зафиксировать факт нарушения минских соглашений в вопросах проведения разведки и пересечения линии соприкосновения».

В отчете штаба Операции объединенных сил Украины о боевых действиях 28 июля сообщения о ночном бое под Горловкой отсутствуют. Вместе с тем в штабе заявили об обстреле гуманитарного коридора под Горловкой днем 28 августа со стороны ДНР.

Военные действия на востоке Украины ведутся с апреля 2014 года. В июле этого года Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине в Минске договорилась о прекращении огня в Донбассе в ночь на 22 июля. Вскоре как власти ДНР, так и украинская армия заявили о срыве соглашения.

На фоне обострения конфликта президент Украина Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» ускорить проведение встречи по урегулированию ситуации в Донбассе.

Теги: ДНР, Украина, заложники
Материалы по теме
Глава ДНР заявил о гибели двух человек из-за «подлого» обстрела ВСУ
Общество
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter