В ДНР заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой

В ДНР заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой

Управление Народной милиции ДНР сообщило о гибели ополченца во время ночного столкновения с украинскими военнослужащими. Сообщение опубликовано на сайте самопровозглашенной республики.

Бой произошел в ночь на 29 августа в районе Горловки. По версии ДНР, появление группы украинских военнослужащих там оказалось связано с «усилением ведения разведки» и действиями диверсионно-разведывательных групп.

В результате столкновения погиб один служащий армии самопровозглашенной республики, еще один получил тяжелые ранения, трое пропали без вести. В ДНР полагают, что они были захвачены в плен и доставлены в расположение украинской армии, в командный пункт полка «Азов» в поселке Новолуганское.

В управлении Народной милиции ДНР назвали такие действия «откровенной агрессией» в отношении республики со стороны Украины, а также призвали «зафиксировать факт нарушения минских соглашений в вопросах проведения разведки и пересечения линии соприкосновения».

В отчете штаба Операции объединенных сил Украины о боевых действиях 28 июля сообщения о ночном бое под Горловкой отсутствуют. Вместе с тем в штабе заявили об обстреле гуманитарного коридора под Горловкой днем 28 августа со стороны ДНР.