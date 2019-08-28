МИД озвучил сроки выплат взносов России в Совет Европы

Россия выплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 года в полном объеме, и в ближайшее время выплатит остатки взносов за 2017 и 2018 годы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы», — сообщила Захарова.

Россию лишили права участия в голосованиях, заседаниях уставных органов и мониторинговой деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году, после присоединения Крыма, которое европейские парламентарии сочли незаконным. В 2016 году Россия перестала приезжать на встречи ассамблеи, а также платить членские взносы в Совет Европы.

В июне 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. По его итогам Россию восстановили в правах и пригласили участвовать во встречах организации. После этого Москва согласилась заплатить взносы.