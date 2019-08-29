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Tiffany & Co. $115 (+35,04%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Совет директоров Swedbank назначил нового генерального директора

Новым генеральным директором и президентом ведущего шведского банка Swedbank станет Йенс Хенрикссон, сказано в сообщении банка. В данный момент Хенрикссон возглавляет страховую компанию Folksam — одного из крупнейших акционеров банка.

Хенрикссон заменит Андреса Карлссона, который был и.о. генерального директора банка с 28 марта 2019 года. Своей главной задачей новый гендиректор назвал восстановление доверия к банку.

В апреле этого года председатель совета директоров Swedbank Ларс Идермарк ушел в отставку на фоне подозрений в адрес банка в отмывании денег.

Предварительное расследование в отношении Swedbank началось в феврале. Оно было связано с подозрениями в нарушении банком правил инсайдерской торговли: по данным источников гостелерадиокомпании SVT, в течение последнего десятилетия через подразделения Swedbank проводились подозрительные транзакции на общую сумму €135 млрд. В конце марта расследование расширили — шведская прокуратура заподозрила банк в причастности к мошенничеству.

Теги: Швеция, Банки, генеральный директор
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