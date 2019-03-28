Прокуратура заявила о новых подозрениях против Swedbank после обысков

Расследование в отношении кредитной организации началось в феврале. Оно было связано с возможным нарушением банком правил инсайдерской торговли. После обысков Swedbank власти также заподозрили в мошенничестве

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Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (входит в прокуратуру) после обысков, прошедших в стокгольмской штаб-квартире ведущего банка Швеции Swedbank, заявило о расширении проводимого в отношении этой кредитной организации расследования. В частности, Swedbank ведомство, помимо прочего, заподозрило в «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами». Об этом со ссылкой на заявление шведского управления сообщает Reuters.

Полученные в ходе следственных мероприятий данные, как отметили в ведомстве, указывают на то, что Swedbank, «по всей видимости, распространил вводящую в заблуждение общественность и игроков рынка информацию». Она касалась того, что банк якобы знал о подозрениях в отмывании денег в отношении отделений Swedbank в странах Балтии. Аналогичное заявление главного прокурора отдела финансовых рынков в Швеции Томаса Лангрота приводит газета The Financial Times (FT). «Расследование покажет, является ли это (действия представителей кредитной организации. — РБК) мошенничеством и кто может быть привлечен к ответственности», — добавил глава надзорного ведомства. Остальных комментариев по этому поводу он не привел.

Собственные расследования в связи с предполагаемым отмыванием денег в Swedbank, как выяснила FT, также начали регуляторы в США, среди них — Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Предварительное расследование в отношении Swedbank началось в феврале. Оно было связано с подозрениями в нарушении банком правил инсайдерской торговли. Это, как полагали власти, представители Swedbank совершили, передав некоторым крупным инвесторам отчет о крупной схеме по отмыванию денег до того, как эта информация стала общедоступной.