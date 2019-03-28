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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Финансы ,  
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Прокуратура заявила о новых подозрениях против Swedbank после обысков
Расследование в отношении кредитной организации началось в феврале. Оно было связано с возможным нарушением банком правил инсайдерской торговли. После обысков Swedbank власти также заподозрили в мошенничестве
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (входит в прокуратуру) после обысков, прошедших в стокгольмской штаб-квартире ведущего банка Швеции Swedbank, заявило о расширении проводимого в отношении этой кредитной организации расследования. В частности, Swedbank ведомство, помимо прочего, заподозрило в «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами». Об этом со ссылкой на заявление шведского управления сообщает Reuters.

Полученные в ходе следственных мероприятий данные, как отметили в ведомстве, указывают на то, что Swedbank, «по всей видимости, распространил вводящую в заблуждение общественность и игроков рынка информацию». Она касалась того, что банк якобы знал о подозрениях в отмывании денег в отношении отделений Swedbank в странах Балтии. Аналогичное заявление главного прокурора отдела финансовых рынков в Швеции Томаса Лангрота приводит газета The Financial Times (FT). «Расследование покажет, является ли это (действия представителей кредитной организации. — РБК) мошенничеством и кто может быть привлечен к ответственности», — добавил глава надзорного ведомства. Остальных комментариев по этому поводу он не привел.

Собственные расследования в связи с предполагаемым отмыванием денег в Swedbank, как выяснила FT, также начали регуляторы в США, среди них — Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Предварительное расследование в отношении Swedbank началось в феврале. Оно было связано с подозрениями в нарушении банком правил инсайдерской торговли. Это, как полагали власти, представители Swedbank совершили, передав некоторым крупным инвесторам отчет о крупной схеме по отмыванию денег до того, как эта информация стала общедоступной.

Общество
Браудер подал жалобу на Swedbank за отмывание денег по «делу Магнитского»

В среду, 27 марта, в главном офисе Swedbank в Стокгольме прошли обыски. Однако в пресс-службе кредитной организации позже заверили: уведомлений о подозрении в совершения какого-либо преступления после этого ни одно физическое или юридическое лицо, связанное с банком, не получило.

Следственные действия прошли после того, как местная гостелерадиокомпания SVT 26 марта со ссылкой на конфиденциальные документы сообщила, что в течение последнего десятилетия через подразделение Swedbank, которое в основном работает с российскими клиентами в Эстонии, могли быть проведены подозрительные трансакции на общую сумму €135 млрд.

До этого, 7 марта, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против Swedbank. Кредитную организацию он обвинл в отмывании $176 млн, связанных с «делом Магнитского». В аналогичных действиях ранее также заподозрили датский Danske Bank, через эстонское отделение которого, по версии следствия, прошло $30 млрд, принадлежащих нерезидентам.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Swedbank, обыски, мошенничество
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