Председатель совета директоров Swedbank ушел в отставку на фоне скандала

Председатель совета директоров Swedbank Ларс Идермарк ушел в отставку на фоне подозрений в адрес шведского банка в отмывании денег. Об этом сообщается на сайте Swedbank.

«После недавних бурных дебатов о Swedbank и подозрений в отмывании денег в Прибалтике я пришел к выводу, что внимание СМИ несовместимо с моей ролью генерального директора в Södra [лесопромышленная группа]. Поэтому я решил, что лучшее решение — немедленно покинуть пост председателя Swedbank», — заявил Идермарк.

Он добавил, что коммуникационный аспект усложнило и то, что администрация банка обязана сохранять банковскую тайну и следовать законам и правилам рынка.

Согласно сообщению, на посту главы правления банка его сменит нынешняя вице-председатель совета директоров Ульрика Франке.

В конце марта шведская прокуратура заявила о новых подозрениях в мошенничестве против Swedbank после обысков. Расследование в отношении банка началось в феврале и было связано с возможным нарушением организацией правил инсайдерской торговли.