Конструкторы в России нашли способ разогнать боевой вертолет до 600 км/ч

Конструкторское бюро холдинга «Вертолеты России» — компания «Камов» — запатентовало технологию, благодаря которой можно разогнать боевой вертолет до скорости 600 км/ч. Об этом сообщил генеральный конструктор предприятия Сергей Михеев на авиасалоне МАКС-2019, передает «РИА Новости».

По словам конструктора, американские Boeing и Sikorsky Aircraft еще не достигли подобных результатов: скорость разрабатываемых ими вертолетов составляет 480–550 км/ч.

Крейсерская скорость одного из наиболее известных вертолетов американской армии, Aн-64, согласно данным из открытых источников, достигает 270–320 км/ч. Крейсерская скорость российского Ми-28Н, по данным производителя, составляет 265 км/ч, максимальная — 300 км/ч.

Во вторник, 27 августа, холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») представил на авиасалоне МАКС-2019 российский вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике «президентского» бренда Aurus. Также на мероприятии в Жуковском российскому президенту Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану показали групповой полет четырех истребителей Су-57 и продемонстрировали истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38.