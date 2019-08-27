На МАКСе показали VIP-вертолет в стиле «президентского» Aurus

На МАКСе показали VIP-вертолет в стиле «президентского» Aurus

Специалисты НАМИ и «Вертолетов России» создали вертолет «Ансат», выполненный в стиле президентских машин Aurus. Новинка получила салон повышенной комфортности

Фото: пресс-служба АО «Вертолеты России»

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») представил на авиасалоне МАКС-2019 российский вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике бренда Aurus, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.

«Aurus — бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России. Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника — созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта», — сказал индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

По его словам, модернизированный «Ансат» получил светозащитную систему с сенсорами, индивидуальное освещение и воздухораздатчики для каждого пассажира. Салон оборудован разъемами для зарядки гаджетов.

Дизайн-проект салона специалисты «Вертолетов России» выполнили вместе с коллегами из ФГУП НАМИ. Работать над проектом начали в апреле, рассказал гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.