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BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+70,17%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,97%) прогноз ING к 30.09.19
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Истребители и ударные вертолеты: чем пополнятся ВКС России

До 2025 года парк техники Воздушно-космических сил (ВКС) России должен обновиться почти полностью — на 80–90%. Сейчас доля современных вооружений в ВКС составляет 74%. Какую авиатехнику должны получить российские войска — в обзоре РБК
Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Этот первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет создан на базе Ид-76МД. Модель получила новые двигатели, которые позволяют увеличить дальность полета до 5400 км и снизить расход топлива. Размах крыла — 50,5 м. Машина может подниматься на высоту 9–12 км и развивать скорость до 800 км/ч. Самолет предназначен для десантирования военных, техники и грузов. Уже поставлен в войска

Многофункциональный истребитель МиГ-35
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Создан на основе истребителя МиГ-29, у него повышена маневренность и увеличена дальность полета до 3100 км. В двухместной модификации МиГ-35Д может использоваться как ударный самолет. Должен пройти аттестацию к 2021 году

Истребитель Су-57
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Новейший серийный истребитель пятого поколения разработан Конструкторским бюро им. Сухого. Его характеристики пока не раскрываются, известно, что на нем может использоваться вооружение классов «воздух — земля» и «воздух — воздух», причем оно помещается во внутренних отсеках. Для поиска противника используется новейшее радиолокационное оборудование, а также средства обнаружения в тепловом, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах. Самолет производится с использованием углепластиков. Испытания должны завершиться в этом году

Ударный вертолет Ми-28НМ
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Это последняя модификация ударных вертолетов Ми-28. Сейчас на вооружении находятся Ми-28Н «Ночной охотник». Главные задачи — уничтожение танков, бронетранспортеров и другой техники, а также неукрытых пехотных подразделений противника. Новый вертолет может обстреливать две цели сразу с использованием управляемых ракет. Поставки в войска ожидаются в этом году

Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Это первый транспортно-десантный вертолет, он создан на базе гражданского Ми-38, который применяется для перевозки грузов и людей, а также может использоваться как летающий госпиталь. Военная модель Ми-38Т получила экономичный двигатель и дополнительные опоры для посадки на снег и мягкий грунт. Поставки в войска должны начаться до конца года

Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Предварительные испытания Ми-26Т2В завершились в январе 2019 года. Модернизированный вертолет создан для полетов в сложных физико-географических и климатических условиях в дневное и ночное время, а также в условиях огневого и информационного противодействия. Все это, по словам конструкторов, возможно благодаря бортовому комплексу обороны «Витебск». Вертолет получил улучшенные системы навигации, спутниковых средств связи и аварийно-спасательного оборудования
Самолет управления и ретрансляции Ил-22М11
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Модернизация самолета началась в 2018 году. Машины этой модели, представляющие собой мобильный воздушный пункт командования, были разработаны в 1980-е годы для управления войсками в условиях ядерной войны. Предполагается, что после модернизации и установки новых систем связи и управления Ил-22М11 сможет управлять наземными, воздушными и космическими группировками войск

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, ВКС России, Минобороны, авиатехника
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