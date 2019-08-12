Истребители и ударные вертолеты: чем пополнятся ВКС России

Истребитель Су-57

Новейший серийный истребитель пятого поколения разработан Конструкторским бюро им. Сухого. Его характеристики пока не раскрываются, известно, что на нем может использоваться вооружение классов «воздух — земля» и «воздух — воздух», причем оно помещается во внутренних отсеках. Для поиска противника используется новейшее радиолокационное оборудование, а также средства обнаружения в тепловом, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах. Самолет производится с использованием углепластиков. Испытания должны завершиться в этом году