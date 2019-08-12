Истребители и ударные вертолеты: чем пополнятся ВКС России

До 2025 года парк техники Воздушно-космических сил (ВКС) России должен обновиться почти полностью — на 80–90%. Сейчас доля современных вооружений в ВКС составляет 74%. Какую авиатехнику должны получить российские войска — в обзоре РБК
Этот первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет создан на базе Ид-76МД. Модель получила новые двигатели, которые позволяют увеличить дальность полета до 5400 км и снизить расход топлива. Размах крыла — 50,5 м. Машина может подниматься на высоту 9–12 км и развивать скорость до 800 км/ч. Самолет предназначен для десантирования военных, техники и грузов. Уже поставлен в войска
Создан на основе истребителя МиГ-29, у него повышена маневренность и увеличена дальность полета до 3100 км. В двухместной модификации МиГ-35Д может использоваться как ударный самолет. Должен пройти аттестацию к 2021 году
Новейший серийный истребитель пятого поколения разработан Конструкторским бюро им. Сухого. Его характеристики пока не раскрываются, известно, что на нем может использоваться вооружение классов «воздух — земля» и «воздух — воздух», причем оно помещается во внутренних отсеках. Для поиска противника используется новейшее радиолокационное оборудование, а также средства обнаружения в тепловом, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах. Самолет производится с использованием углепластиков. Испытания должны завершиться в этом году
Это последняя модификация ударных вертолетов Ми-28. Сейчас на вооружении находятся Ми-28Н «Ночной охотник». Главные задачи — уничтожение танков, бронетранспортеров и другой техники, а также неукрытых пехотных подразделений противника. Новый вертолет может обстреливать две цели сразу с использованием управляемых ракет. Поставки в войска ожидаются в этом году
Это первый транспортно-десантный вертолет, он создан на базе гражданского Ми-38, который применяется для перевозки грузов и людей, а также может использоваться как летающий госпиталь. Военная модель Ми-38Т получила экономичный двигатель и дополнительные опоры для посадки на снег и мягкий грунт. Поставки в войска должны начаться до конца года
Модернизация самолета началась в 2018 году. Машины этой модели, представляющие собой мобильный воздушный пункт командования, были разработаны в 1980-е годы для управления войсками в условиях ядерной войны. Предполагается, что после модернизации и установки новых систем связи и управления Ил-22М11 сможет управлять наземными, воздушными и космическими группировками войск