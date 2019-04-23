Новые купейные вагоны начнут эксплуатировать осенью

Эксплуатация купейных вагонов нового типа начнется ​в октябре. Об этом сообщил гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов, передает корреспондент РБК.

«В августе—сентябре Тверской вагоностроительный завод заканчивает сертификацию, вагон пройдет все испытания, а в октябре уже планируется включить его в состав поезда Москва — Белгород», — сказал Иванов, пообещав не менять стоимость билетов в новые вагоны.

Генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей подчеркнул, что вагоны нового типа также появятся и в поездах, следующих из Москвы в Старый Оскол, Читу, Челябинск, Казань, Екатеринбург, а также из Санкт-Петербурга — в Астрахань, Челябинск, Ижевск, Белгород, из Волгограда в Нижневартовск и из Новосибирска в Новый Уренгой.

Презентация новых вагонов прошла 23 апреля. Так, в вагонах появятся душ и кухня с холодильником, микроволновкой и вендинговым автоматом. Пассажиры смогут сами регулировать температуру в купе. Новые вагоны будут как одноэтажными, так и двухэтажными.