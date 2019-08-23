Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов

Самый низкий уровень исполнения среди регионов касается педагогов дошкольных организаций — работников детских садов и яслей. Из 85 регионов только шесть по итогам первого полугодия 2019 года удержали целевые значения. Это Белгородская область (103,7%), Ленинградская область (102,6%), Алтайский край (102,1%), Пензенская область (101%), Чеченская Республика (100,6%) и Новгородская область (100,4%).

Но из перечисленных Белгородская и Новгородская области не смогли войти в число регионов, исполняющих указы по всем 12 категориям работников, поскольку не сохранили целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования (Белгородская область — 99,9%) и младшего медперсонала (Новгородская область — 90,4%). В некоторых регионах средние зарплаты раскрыты не по всем категориям «майских» бюджетников, чтобы обеспечить конфиденциальность первичных данных, и это не позволяет сделать однозначный вывод об исполнении указов в этих субъектах.

«Второстепенные» бюджетники

В целом по стране уровень зарплат, предусмотренный майскими указами, не сохраняется для педагогов дошкольных организаций (86,7%) и дополнительного образования (92,9%), социальных работников (86,6%), а также для всех медицинских работников — врачей (197,8%), среднего (98,2%) и младшего медперсонала (88,8%), следует из данных Росстата за январь—июнь 2019 года (см. инфографику).

Хуже всего ситуация с дошкольными и социальными работниками, а также младшим медперсоналом — медсестрами, санитарками и сестрами-хозяйками; так было по итогам 2018 года, сохранилось и в 2019 году, заметила главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Регионы отдавали приоритет в первую очередь крупным, базовым категориям бюджетников, а именно врачам, педагогам вузов и школ, объяснила она. «По врачам и учителям регионам отчитываться надо лучше. Все остальные категории были и остаются второстепенными», — сказала РБК Зубаревич.

Минпросвещения ведет непрерывный мониторинг зарплаты педагогических работников и сообщает об отсутствии отклонений от показателей, заданных в рамках майских указов, сообщили РБК в ведомстве. Дело в том, что в отношении воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования — в отличие от прочих категорий — надлежит сравнивать их зарплаты не со средней по региону, а с зарплатами в сфере образования. Приведенные данные Росстата включают отпускные выплаты педагогическим работникам школ, которые носят ежегодный массовый характер ввиду календарной специфики работы и длительных отпусков, указали в министерстве. Соответственно, из-за сезонных отпускных была завышена база сравнения.

Учитывая сезонные колебания средней зарплаты, оценка достижения целевых значений оплаты труда «майских» категорий бюджетников осуществляется по итогам года, отметили в Минтруде. Данные за полугодие позволяют анализировать динамику повышения зарплаты и принимать меры по корректировке, добавили в ведомстве. В настоящее время, с учетом данных Росстата, Минтруд осуществляет взаимодействие с федеральными министерствами и регионами, чтобы обеспечить сохранение в 2019 году соотношений зарплаты, установленных указами президента. В федеральном бюджете предусмотрены дотации регионам на эти цели в объеме по 100 млрд руб., напомнили в Минтруде.

На момент публикации Минздрав не предоставил РБК свои комментарии.

Медицинские отставания

Несмотря на то что власти субъектов старались следить за выполнением указа в отношении врачей, все же в 24 регионах их средняя зарплата не стала вдвое выше средней по региону. В 14 регионах зарплата среднего медперсонала не смогла сравниться со средней по региону, а с повышением зарплат младшего медперсонала не справились в 46 регионах.

Наибольшее отставание от целевых значений по зарплатам врачей — в Мурманской области (184,5% против целевых 200%), Республике Тыва (189,2%) и Республике Ингушетия (190,8%). По среднему медперсоналу — в Республике Ингушетия (94,7% против целевых 100%), Красноярском и Забайкальском краях (95,9 и 96,8%). Что касается младшего персонала, то самое сильное отставание снова в Мурманской области (84,3%), Республике Тыва (90%) и Новгородской области (90,4%).

Счетная палата предполагала, что повышение зарплат медицинских работников по итогам 2018 года произошло формально — за счет сокращения младшего медперсонала. Численность медсестер и санитаров в прошлом году сократилась в целом по стране на 137 тыс. человек за год (примерно на 32%) и составила 287 тыс. В 2019 году численность младшего персонала продолжила сокращаться и по итогам первой половины текущего года составила уже 268 тыс. работников.